Малюська про оновлений ринок землі: Рейдерства не буде

В Україні не буде рейдерства на тому рівні, на якому це відчувають громадяни, до того часу, як відкриють новий ринок землі.

Про це в інтерв'ю 24 каналу повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За словами міністра, системного рейдерства, тобто рейдерства як бізнесу, яким заробляли окремі групи впливу чи юристи, в Україні вже немає. Про це свідчать результати діяльності антирейдерської комісії. 90% скарг, які зараз розглядає комісія, отримані в період старого уряду, натомість 10% скарг – це ті дії, які були вчинені реєстраторами до моменту набрання чинності закону про захист права власності.

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Малюська відзначив, що саме реєстратори КП та ДП використовувались як інструмент у більшості рейдерських захоплень.

"Те, що реєстратори натворили різних "чудес" перед тим, як їх всіх відключили від реєстрів, — цього вже немає", – заявив міністр.

На думку Малюськи, його відомство ще має значний період часу, щоб зачистити ринок від залишків осіб, які намагаються по-дрібному пошахраювати в реєстрах.

Він не виключає варіанту, що в когось виникнуть нові ідеї чи схеми на старті відкриття ринку землі, однак, за його словами, міністерство повністю готове до розв'язання цих проблем.

"В нас уже істотно реформована антирейдерська комісія, у нас швидкий розгляд скарг, тому я думаю, що з точки зору рейдерства, там проблем не буде", – повідомив міністр.