У Мінсоцполітики заявляють про спробу рейдерів захопити Фонд соцстраху

Міністерство соціальної політики заявило про можливу спробу рейдерського захоплення Фонду соціального страхування.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль на своїй сторінці у Facebook.

“Схоже на рейдерське захоплення Фонду соціального страхування України! Ким? - фігурантом кримінальної справи за незаконні дії з майном Фонду. Державний реєстратор незаконно вказав Євгена Баженкова керівником виконавчого Фонду соціального страхування”, - зазначив Коваль.

Він нагадав, що торік було звільнено директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Євгена Баженкова за те, що він незаконно передав у приватну власність 71 державний об’єкт Фонду.

“Спершу, у вересні 2017 року, він підписав вказівки на передачу 59 об’єктів нерухомості, але Фонд протокольним дорученням зобов’язав його відкликати ці листи. Євген Баженков не виконав цього доручення, що призвело до втрати ще 12 об’єктів. Такі дії Баженкова, а саме надані вказівки керівникам управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в областях та місті Києві щодо зміни форми власності майна Фонду є перевищенням наданих йому Законом повноважень”, - розповів заступник міністра.

За його словами, такі обставини створили “передумови для незаконного відчуження майна Фонду, за що його звільнення ініціював ексміністр соціальної політики Андрій Рева, - а в подальшому звернувся до правоохоронних органів - що призвело до порушення кримінальної справи, де на сьогодні Баженков є фігурантом”.

Коваль повідомляє, що Баженков звернувся до суду, і нещодавно Печерський суд міста Києва частково задовольнив його вимоги: поновив на посаді та зобов’язав протягом місяця виплатити середній заробіток у сумі понад 858 тисяч гривень.

“Попри те, що повноваження щодо поновлення/звільнення директорів виконавчого Фонду належать Правлінню Фонду соціального страхування - держреєстратор безпідставно зазначив Баженкова керівником Фонду у ЄДР (Єдиному Державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)”, - зауважив Коваль.

Таким чином, наголосив він, “Мінсоцполітики вважає такі дії реєстратора неприпустимими і звернулося зі скаргою до Мін’юсту з позицією скасувати реєстрацію”.

“Я також направив листа до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, де вказано, що всі дії прийняті Баженковим до моменту його законного поновлення на посаді вважатимуться перевищенням повноважень та підлягатимуть скасуванню у порядку, передбаченому Законом України”, - зауважив заступник міністра.

Водночас Коваль наголосив, що співпраця Мінсоцполітики з будь-якою особою, яка є фігурантом кримінальної справи щодо розкрадання державного майна, неприпустима.

Також на своїй сторінці у Facebook Коваль розмістив скріни направленого листа до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування.