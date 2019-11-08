У Мін’юсті планують розглядати найскладніші кейси рейдерства за 24 години

Міністерство юстиції планує впровадити можливість розгляду найскладніших рейдерських кейсів протягом 24 годин.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська під час зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА), інформує пресслужба Мін’юсту.

«Ми прагнемо зробити так, щоб робота Комісії була прозорою. З цією метою було повністю оновлено її склад. Найближчим часом також оновимо склад тих осіб, які здійснюють обробку поданих скарг. Процедура розгляду скарг повністю зміниться. Крім того, вже до кінця року плануємо впровадити можливість розгляду найбільш складних рейдерських кейсів протягом 24 годин», – зазначив Малюська.

За його словами, антирейдерська комісія є більш швидким та ефективним інструментом порівняно зі звичайними судами, адже вона приймає рішення протягом 30-45 днів, тоді як суди можуть розглядати справи роками.

Міністр зазначив, що у Мін’юсті планують побудувати альтернативну державним судам систему, частиною якої стане так звана Антирейдерська комісія та незалежні арбітражі.

«Це будуть незалежні арбітражники, які мають хорошу репутацію. Наразі Мін’юст працює над тим, щоб запустити цю систему. Сама схема роботи арбітражів активно обговорюється, проводитимуться консультації з відомими міжнародними арбітражами, щоб у результаті ми отримали дійсно працюючу та ефективну систему», – зауважив Малюська.