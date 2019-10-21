Одну з будівель Ради намагалися захопити рейдери — Гончарук

Одну із будівель, яка належить Верховній Раді України, намагалися захопити рейдери.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у своєму відеоблозі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Приблизно півтора року тому цю будівлю Верховної Ради тупо переписали на якусь фізичну особу. На просту людину, яка, скоріше за все, про це навіть не знала, і була зареєстрована десь у Луганській області. Звичайно, в Луганській області, тому що її там не знайдеш. Зловмисники навмисно це зробили, щоб наші органи ніяк не могли зрозуміти, чи реальна ця людина, чи існує вона взагалі", - розповів Гончарук.

За його словами, коли Міністерство юстиції дізналося про це, ситуацію виправили.

Глава уряду зазначив, що це не єдина спроба рейдерського захоплення майна, що належить державі. Є випадок намагання привласнити землю під недобудованим Льодовим стадіоном біля Іподрому у столиці.

"Зловмисники підробили документи і цілу низку дій було виконано для того, щоб через аукціон нібито продати цю землю добросовісному набувачу. Якби це сталося, то ми б з вами ніколи не повернули цю земельну ділянку, а як наслідок і всю споруду Льодового стадіону в державну власність. Ми побачили це і зупинили", - сказав Прем’єр.

Він запевнив, що корупції та рейдерства в системі Міністерства юстиції України більше не буде.