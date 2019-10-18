У Мін'юсті розповіли про досягнення за 50 днів роботи нового уряду

За 50 днів роботи нового уряду у сфері юстиції вдалося прибрати системне рейдерство, корупційний тиск на приватних виконавців і нотаріусів, здобути низку перемог у Європейському суді з прав людини і підготувати до запуску реєстр засуджених.

Про це у Facebook написав міністр юстиції Денис Малюська, звітуючи про 50 днів в уряді.

"Сьогодні п’ятниця, тому напевно варто написати про 50 днів нового уряду. Що ми встигли за цей час? Прибрали системне рейдерство. Практично усі нові рейдерські випадки, які потрапляють нам на розгляд, є поодинокими та не пов’язаними між собою. Отримали цілу купу перемог у ЄСПЛ за позовами проти України. Запускаємо реєстр засуджених та осіб, взятих під варту", - написав Малюська.

Також, за його словами, за цей час було припинено практику "стоп-списків" у виконавчому провадженні, тобто, за "абонплату" уже не можна тримати виконавчий документ заблокованим.

Крім цього, підкреслив він, було прибрано корупційний тиск на контрольованих Мін’юстом суб’єктів: приватних виконавців, арбітражних керуючих та нотаріусів; створено механізм та передумови для запуску нового Кодексу України з процедур банкрутства.

Серед інших змін міністр назвав початок перезавантаження територіальних підрозділів Мін'юсту, супровід та допомогу парламенту в ухваленні цілого ряду корисних інновацій у сфері захисту власності, протидії корупції та створення сприятливого бізнесклімату.

"Коротше кажучи, політ нормальний", - резюмував Малюська.