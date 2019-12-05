Рада спростила формування тергромад у Криму та областях

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)" (2189).

Його підтримали 277 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон доповнює частину першу статті 4 закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» новим пунктом, яким доповнить перелік умов добровільного об’єднання територіальних громад вимогою щодо здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей. Закон також викладає в новій редакції частину третю статті 11 закону, якою встановлює що перспективні плани формування територій громад АР Крим, областей затверджуються Кабміном за поданням Ради міністрів АР Крим, відповідної обласної державної адміністрації.

Закон має на меті активізувати та упорядкувати процес формування спроможних територіальних громад.

Як зазначається в пояснювальній записці, практика реалізації закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» виявила ряд недоліків, що перешкоджають формуванню спроможних територіальних громад, які б забезпечували ефективність управління та якість надання послуг. Зокрема, обласні ради не завжди вчасно та раціонально приймають рішення щодо схвалення перспективних планів формування територій громад областей, часто політизуючи цей процес з метою збереження свого впливу на потенційних виборців.

Внаслідок ігнорування критеріїв формування спроможних територіальних громад, обласними радами схвалюються перспективні плани формування територій громад, якими передбачається можливість утворення об’єднаних територіальних громад, що нездатні надавати жителям якісні й доступні публічні та інші послуги.

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Після майже п’яти років реалізації положень закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» станом на вересень 2019 року тільки 87,6% території України покрито перспективними планами формування територій громад областей, які в більшості випадків неповністю враховують Методику формування спроможних територіальних громад.

"При цьому, станом на 20 вересня 2019 року, внаслідок блокування цього процесу на місцевому рівні, відсутній перспективний план формування територій громад Закарпатської області, перспективними планами формування територій громад покрито менш як 40% території Одеської області, Київської області – трохи понад 54%, Вінницької – 76%, Черкаської – майже 75%", - зазначають автори закону.

Окрім того, зазначається, що поширені випадки створення ОТГ, склад або адміністративні центри яких не відповідають Методиці формування спроможних територіальних громад та перспективному плану формування територій громад. Бюджети таких ОТГ залишаються дотаційними, що значною мірою обмежує можливості відповідних органів місцевого самоврядування в повній мірі реалізовувати покладені на них повноваження.