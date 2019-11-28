Уряд пропонує ухвалити законопроєкт про інфраструктуру геопросторових даних

Уряд пропонує Верховній Раді ухвалити проєкт закону №2370 про національну інфраструктуру геопросторових даних, який передбачає, зокрема, безплатний доступ громадян та суб'єктів господарювання до відповідної інформації.

Законопроєкт на засіданні аграрного комітету парламенту презентував заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Закон № 2370 про національну інфраструктуру у сфері геопросторових даних - це, без перебільшення, можливість створити другу революцію у сфері земельних відносин. Перша відбулася в 2013 році, коли кадастр був створений. Зараз пропонується створити єдину інфраструктуру геопросторових даних. Це означає, що близько 14 наборів даних - інформація про всі природні ресурси, дороги, електромережі, дані Держстату - все буде об’єднано на одній платформі”, - поінформував Висоцький.

За його словами, створення єдиної інфораструктури геопросторових даних дасть змогу уникнути дублювання, що заощадить суб'єктам господарювання до 100 млн грн

“Закладаємо кошти в бюджеті на адміністрування і розраховуємо, що люди, бізнес, підприємці будуть користуватися (єдиною інфраструктурою геопросторових даних — ред.), і це буде зменшувати їхні витрати, стимулюватиме розвиток, і бюджету це повернеться сторицею. В тому числі, за нашим розрахунком, можна зекономити до 100 млн грн через (уникнення - ред.) дублювання... Користувач зможе автоматично і безкоштовно отримати всю повну інформацію”, - наголосив заступник міністра.

Як зазначено у пояснювальній записці, проєктом закону №2370 пропонується: встановити правові основи діяльності зі створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних; забезпечити міжгалузеву інтеграцію геопросторових даних та даних кадастрів. При цьому в мережі Інтернет будуть у відкритому доступі геопросторові дані та метадані, які створюються у публічному секторі та підприємствами – монополістами.

За розрахунками авторів проєкту, у зв’язку із припиненням плати за пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про координати меж об’єктів кадастру та оприлюдненням цих відомостей у відкритому доступі, надходження до державного бюджету України скоротяться на 114,7 тис. на рік (за даними 2018 року). Компенсувати цей розмір надходжень до держбюджету планується за рахунок скорочення штату Держгеокадастру чи його територіальних органів.