Тергромади вже отримали в своє розпорядження 1,7 мільйона гектарів сільгоспземель

Об’єднані територіальні громади отримали в своє розпорядження 1,7 млн га земель сільгосппризначення.

Про це розповів заступник міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький під час суспільного обговорення земельної реформи з керівниками територіальних громад та експертами галузі, повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК України.

“Наразі вже проведено інвентаризацію державних земель. Так, територіальні громади вже отримали у своє розпорядження 1,7 млн га земель сільськогосподарського призначення. Після прийняття законопроєкту про обіг сільськогосподарських земель ми зможемо додатково передати їм ще 3 млн га земель. Громади зможуть передавати ці землі по аукціону в оренду, що формуватиме близько 15-20 млрд грн щороку. Це дійсно дуже суттєвий ресурс наповнення місцевих бюджетів, створення добробуту на сільських територіях”, - сказав Висоцький.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський поінформував, що завтра закінчується строк подачі правок до основного законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення №2178-10, наступного тижня їх почнуть опрацьовувати.

За його словами, серед важливих правок законопроєкту: суттєво буде знижена концентрація земель в одних руках, іноземці отримають право купляти сільськогосподарську землю тільки за результатами референдуму.

“За результатами минулих відкритих обговорень з керівниками ОТГ, експертами галузі та профільними асоціаціями, у першому читанні прийнято два законопроєкти №2194 і №2195 щодо дерегуляції земельних відносин та передачі повноважень місцевим громадам по розпорядженню землями. Цього тижня закінчується термін для надання правок. Ми хочемо ще раз вислухати очільників ОТГ, обмінятися новими пропозиціями та врахувати її при доопрацюванні цих законопроєктів”, - зауважив Сольський.

Уповноважений Президента України з земельних питань Роман Лещенко розповів про національний діалог в рамках регіональних земельних форумів, який вже проведено у 15 регіонах.

“Попереду – зустрічі з представниками громадськості, всіма суб’єктами господарювання, які зацікавлені у питанні земельної реформи. Крім того, ми продовжуємо діалог з профільними асоціаціями, учасниками АТО, будуть обговорюватись депутатські ініціативи. Ми очікуємо дійти того компромісу, який дасть змогу провести земельну реформу максимально ефективно та прозоро”, - додав Лещенко.

Також під час обговорення учасники були поінформовані про парламентські ініціативи у сфері децентралізації та запровадження обігу земель, як ефективного інструменту розвитку ОТГ.