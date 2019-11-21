Милованов повідомив, де найбільше незареєстрованих сільгоспземель

Миколаївська область посідає перше місце в Україні за площею незареєстрованих сільськогосподарських земель з показником у 409 тис. га.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

“Топ 5 областей за обсягом незареєстрованих с/г земель. 1. Миколаївська - 409 000 га”, - написав міністр.

Друге місце у цьому антирейтингу посідає Одеська область (282 тис. га незареєстрованих сільськогосподарських земель); третє — Луганська (270 тис. га); четверте — Запорізька (265 тис. га); п’яте — Херсонська область (263 тис. га).

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Як повідомляв Укрінформ, 20 листопада Милованов презентував мапу супутникової класифікації всіх посівів в Україні, в тому числі на незареєстрованих у Державному земельному кадастрі землях. Міністр представив геопортал map.geoportalua.com, на якому було зібрано результати обробки даних дистанційного зондування земель України, а також підключено публічну кадастрову карту України.

Також, повідомлялося, що площа державних і комунальних сільськогосподарських земель за останні 4 роки скоротилася на 10% — до 9,4 млн га.