Милованов презентував електронну мапу супутникової класифікації посівів в Україні

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов презентував мапу супутникової класифікації всіх посівів в Україні, в тому числі на незареєстрованих у Державному земельному кадастрі землях.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міністр представив геопортал map.geoportalua.com, на якому було зібрано результати обробки даних дистанційного зондування земель України, а також підключено публічну кадастрову карту України.

“Ця електронна карта започатковує нову історію у системі земельних відносин. Система земельного моніторингу надасть можливість бачити онлайн, що відбувається із землекористуванням та власністю на землю, як вона змінюється, де обробляється, чи сплачуються податки тощо. Таке нововведення зробить земельні відносини прозорими та контрольованими”, - сказав Милованов.

За словами міністра, завдяки запровадженню цієї електронної карти держава знатиме, що і де вирощується, зможе робити чіткі прогнози, а також коригувати свою аграрну політику на основі реальних даних. Також у рамках реформи децентралізації ОТГ отримають можливість відстежувати використання землі та повноту сплачених податків.

Посадовець наголосив, що завдяки електронній мапі земель України всі державні реєстри зможуть обмінюватися даними, а громадяни України зможуть обрати собі ділянку для покупки. Також можна буде відслідкувати концентрацію земель в одних руках, підкреслив Милованов.