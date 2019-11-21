Державна підтримка аграріїв у 2020 році: стала відома пріоритетна галузь

Державна підтримка тваринництву в межах виділеної суми державних дотацій у 4,3 млрд грн на 2020 рік буде надаватися першочергово.

Про це розповіла заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Інна Мєтєлєва під час ХІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю “Молочний бізнес – 2019”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні тваринництво є найбільш дотаційною галуззю в частині видатків державного бюджету. Звичайно, ми хотіли дати більше (коштів - ред.), ми сподівалися, що у державному бюджеті на 2020 рік буде ухвалено оптимістичний сценарій - 1% (від виробленої аграріями продукції - ред.), тобто 8 млрд (грн - ред.). Прийнято 4,3 млрд грн, але знову ж таки, навіть у межах цього ресурсу ми хочемо передбачити саме підтримку тваринництва в першу чергу, тому що ним займається на сьогодні найбільше українських агровиробників і воно створює найбільшу додану вартість у структурі сільськогосподарського виробництва”, - сказала Мєтєлєва.

За її словами, якщо розглядати загальний обсяг галузевих дотацій, то наразі найбільш дотаційною є молочна тваринницька галузь.

“Є запит зі сторони уряду на те, що будь-яка підтримка повинна відповідати певним критеріям. Вона повинна впливати на збільшення виробництва, вона повинна впливати на збільшення кількості робочих місць і вона повинна впливати, знову ж таки, на якість продукції і можливості для експорту, тобто зростання експорту. Тому що валютна виручка — це є також податкова база, яка повинна повертатися у певному форматі до держбюджету і направлятися на фінансування галузі”, - наголосила заступник міністра.

Мєтєлєва також зауважила, що буде діалог і широка дискусія стосовно тих напрямів аграрного виробництва, які отримають допомогу від держави у 2020 році.

Вона висловила переконання, що кошти, передбачені на підтримку галузі у 2019 році, будуть освоєні в повному обсязі, попри технічну затримку, яка виникла внаслідок реорганізації міністерства. Відповідна інформація, запевнила заступник міністра, днями буде оприлюднена на сайті міністерства, а всіх, хто подав заявки на отримання держпідтримки, буде поінформовано індивідуально в телефонному режимі.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Милованова, у 2019 році на програми державної підтримки агропромислового комплексу було виділено 5,9 млрд грн, що на 1,7 млрд грн більше, ніж у 2018 році. Втім, станом на 13 листопада 2019 року фінансування більшості напрямків держпідтримки не виконано навіть на три чверті.

Так, на державну підтримку галузі тваринництва, зберігання та переробки сільгосппродукції, аквакультури бюджетом на 2019 рік передбачено 3,5 млрд грн, виконано — на 45,7% (у 2018 році — 2,39 млрд грн).