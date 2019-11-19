Цьогоріч на підтримку фермерів спрямували менше третини передбаченої суми

Станом на 13 листопада із 800 млн грн, які передбачені у 2019 році на фінансову підтримку розвитку фермерських господарств, використано лише 28,8%.

Таку статистику міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов оприлюднив у Facebook.

Згідно з наданою міністром інформацією, у 2019 році на програми державної підтримки агропромислового комплексу було виділено 5,9 млрд грн, що на 1,7 млрд грн більше ніж у 2018 році.

Втім, станом на 13 листопада 2019 року більшість з напрямків держпідтримки станом на 13 листопада 2019 року не виконано повністю, або навіть на три чверті.

На державну підтримку розвитку фермерських господарств у бюджеті-2019 передбачено 800 млн грн, із них спрямовано 28,8% (за 2018 рік за аналогічною програмою використано 204 млн грн).

На державну підтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників і ягідників та нагляд за ними у 2019 році передбачено 400 млн грн, спрямовано — 29,9% (у 2018 році — 394 млн грн).

На державну підтримку галузі тваринництва, зберігання та переробки сільгосппродукції, аквакультури передбачено бюджетом на 2019 рік 3,5 млрд грн, виконано — на 45,7% (у 2018 році — 2,39 млрд грн).

За програмою надання кредитів фермерським господарствам передбачено у 2019 році 200 млн грн, з них спрямовано — 70% ( у 2018 році така допомога не була передбачена).

На фінансову підтримку сільгоспвиробників у цьому році передбачено 882 млн грн, станом на 13 листопада освоєно 72,6% коштів (у 2018 році — 913 млн грн).

На виконання програми фінансової підтримки заходів у агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів у 2019 році передбачено 127 млн грн, виконано — на 81,7% (у 2018 році — 266 млн грн).

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Як повідомляв Укрінформ, 14 листопада Мінекономіки повідомило, що у 2019 році українським аграріям перераховано 2,84 млрд грн державної підтримки.