Новий очільник НАЗК назвав свої першочергові завдання

Новий голова НАЗК Олександр Новіков передусім вирішуватиме завдання затвердження антикорупційної стратегії та повною автоматизацією перевірки електронних декларацій чиновників, які займають особливо відповідальне становище.

Про це Новіков сказав під час виступу на засіданні уряду, на якому Кабмін ухвалив рішення про його призначення на цю посаду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Першим своїм завданням бачу затвердження антикорупційної стратегії, оскільки попередня стратегія завершила свою дію у 2017 році... Фактично цей документ має узагальнити всі дії кожного органу державної влади у сфері виявлення корупційних ризиків як у нормативних документах, так і щодо персоналу цих органів та ліквідувати дані ризики", - сказав Новіков.

Він додав, що другим завданням бачить повну автоматизацію перевірок декларацій осіб, які займають особливо відповідальне становище: "Це всі судді, прокурори, члени уряду, голови адміністрацій обласних та районних рад. Фактично ті люди, які приймають основні рішення в країні".

Новіков наголосив, що роль НАЗК бачить у першу чергу як органу для унеможливлення перебування на державній службі осіб, які використовують у своїй діяльності корупційні практики і незаконно збагачуються. "Впевнений, що НАЗК здатне сформулювати "нульову толерантність державної служби до корупційних практик", - додав новий голова НАЗК.

Крім того, він сподівається налагодити ефективну співпрацю з Національним антикорупційним бюро, Державним бюро розслідувань щодо забезпечення невідворотності кримінальної та іншої відповідальності за вчинення корупційних злочинів.

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За словами Новікова, до головних кроків антикорупційної діяльності також належить інформатизація процесів державного управління, які забезпечать прозорість взаємодії держави з громадянами та бізнесом, відсутність прямої взаємодії з державними службовцями, що також є важливим елементом забезпечення доброчесності державної служби.

Новіков подякував конкурсній комісії з обрання голови НАЗК за те, що рекомендували його на цю посаду, і зауважив, що сприймає це не як перемогу, а передусім - як виклик.

Як повідомлялося, 15 січня після того, як Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні Кабінету міністрів представив присутнім Олександра Новікова, урядовці ухвалили офіційне рішення про призначення його новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно із законом "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції", який набув чинності 18 жовтня, повноваження членів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) достроково припинені, новий глава агентства повинен був бути обраний до 18 грудня.

20 жовтня Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови НАЗК на Наталію Новак. 16 грудня комісія з відбору кандидатів на посаду голови НАЗК повідомила, що у конкурсі на зайняття цієї посади переміг прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури Олександр Новіков.