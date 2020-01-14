У "Слузі народу" виключають, що "земельний" законопроєкт розглянуть цього тижня

Депутатська фракція "Слуга народу" виключає, що розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі може відбутися протягом поточного тижня.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо його (законопроєкт про ринок землі – ред.) не бачили в порядку денному, то як він може бути в сесійній залі?... Я не думаю, що (розгляд законопроєкту) може бути на цьому тижні. Ви ж бачите, що наших колег по парламенту знову хвилює процедура, меморандуми, якісь ще там нюанси", - зазначив Корнієнко.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що рішення про право продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні і в цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

13 січня 2020 року Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що законопроєкт №2178-10 не стоїть на порядку денному.

14 січня близько 30 аграріїв під час мітингу проти земельної реформи, перекрили частину вулиці Грушевського біля стадіону "Динамо" у Києві.

Раніше, 17 грудня акції протесту проти законопроєкту про відкриття ринку землі вже проходили в урядовому кварталі. Тоді протестувальники намагалися встановити намети на проїжджій частині вулиці Грушевського, сталися сутички з поліцією. За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, у сутичках брали участь до 500 осіб. Постраждали 17 поліцейських та журналісти. Правоохоронці затримали 26 людей.