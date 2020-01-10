Публічне обговорення фінальної версії земельної реформи пройде в понеділок в Укрінформі

У понеділок, 13 січня, в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" пройде публічне обговорення земельної реформи "Як змінився законопроєкт про обіг земель після правок?"

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі партії "Слуга народу".

"13 січня о 14:30 розпочнеться публічне обговорення фінальної версії земельної реформи. Під час заходу представники уряду, депутати фракції "Слуга народу", аграрного комітету ВРУ озвучать фінальну версію земельної реформи в Україні та пояснять запропоновані зміни до законопроєкту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обговорення пройде в Укрінформі з 14:30 до 16:30.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні і в цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).