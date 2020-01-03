Рада може розглянути “земельний” законопроєкт 14 січня

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про обіг земель сільськогосподарського призначення уже на першому в новому році пленарному засіданні, яке відбудеться 14 січня.

Про це повідомив радник Прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак у Facebook.

"Розблоковано розгляд земельного закону 2178-10 в парламенті. За Регламентом текст до другого читання має бути наданий за 10 днів до дати розгляду. Тільки що порівняльна таблиця з’явилися на порталі ВР. Відповідно першого пленарного дня 14 січня парламент вже може проголосувати за земреформу", - написав він.

Мушак також прокоментував, що до 6 сторінок законопроєкту було подано 4018 правок на 2528 сторінках, зокрема понад 2000 з них стосується референдуму.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Загалом у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.