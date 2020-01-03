“Земельний” законопроєкт уже готовий до другого читання - Милованов

Проєкт Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права власності на землі сільськогосподарського призначення та порядку їх обігу” вже готовий до розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

“Законопроєкт про ринок землі готовий до другого читання. Висновок комітету з усіма правками оприлюднено на сайті ВР”, - написав Милованов.

Він зазначив, що право купувати землю іноземцям може бути надано лише після референдуму.

Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані виключно громадянами України. Встановлюється обмеження на право володіти землею - 10 тис. га в одні руки.

Читайте також: Проєкт про ринок землі не передбачає обмеження для банків щодо концентрації землі

Також, за словами урядовця, банки матимуть право власності на землю, але лише на ту, яку отримали як заставу після невиплати кредиту. Водночас обмеження у 10 тис. га на банки поширюватися не буде.

“Банки мають продати землю, отриману як заставу, протягом 2 років. Всі банки мають право кредитувати землю, незалежно від форми власності. Тобто, банки з іноземним капіталом можуть кредитувати землю, отримувати землю у заставу, але мають продати її. Якщо банки не продають землю протягом двох років, земля конфіскується. Держава виставляє землю на продаж, забирає витрати і решту повертає банку”, - зауважив міністр.

Читайте також: Держгеокадастр запустив новий функціонал для землевпорядників

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Загалом у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.