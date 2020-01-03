Проєкт про ринок землі не передбачає обмеження для банків щодо концентрації землі

Законопроєкт про обіг земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) не передбачає обмеження для банків щодо можливої концентрації землі.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак у Facebook.

"На банки не буде розповсюджуватися обмеження 10 тис. га в одні руки. У нас близько 50 банків, готових кредитувати земельні угоди. Відповідно обмеження в 10 тис. грн дозволило б кредитувати покупку лише на 500 тис. га. А це менше 2% ринку", - написав він.

Крім того, Мушак зауважив, що для стимулювання кредитування земельних угод банки отримують додаткові права, тобто зможуть набувати землю у свою власність у разі неповернення кредиту.

Мушак також додав, що у разі вилучення заставної землі у свою власність банк має протягом 2 років продати її на електронних торгах, а в іншому випадку земля вилучається у банку за спеціальною процедурою.

"Окремою задачею після голосування цього закону буде робота з підзаконними актами НБУ. Треба підвищити коефіцієнт покриття на землю з нинішніх 0.35 до 1.0. Бо в іншому разі під землю вартістю 100 тисяч доларів можна буде взяти кредит лише на 35 тисяч доларів. А також змінити критерії до позичальників під земельні операції. Бо наразі велика кількість фермерів, маючи прибутковий бізнес, працюють у тіні і не зможуть довести банку свою платіжну спроможність. І відповідно будуть поза кредитним ринком", - зазначив радник прем'єр-міністра.

Крім того, Мушак зауважив, що під час розрахунків за землю буде передбачена виключно безготівкова оплата, і покупець має надавати документи щодо законності походження коштів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

17-18 грудня аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні і в цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).