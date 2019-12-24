Милованов сказав, коли ринок землі можуть відкрити для іноземців

Іноземцям можуть дозволити вийти на український ринок землі лише за пів року - рік після його запуску.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв’ю для “РБК-Україна”.

“Якщо ми запускаємо земельний ринок восени, у жовтні 2020 року, то, думаю, пів року - рік і можна буде далі рухатися. Самі фермери, коли зрозуміють, як воно все працює, і переконаються, що немає великих проблем, першими підуть і скажуть: пустіть нам іноземців”, - заявив Милованов.

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Він зазначив, що лібералізований ринок землі в Україні має з’явитися якнайшвидше, тому що це сприятиме економічному зростанню країни. Проте у зв’язку з загальною недовірою суспільства до інституту держави перед повною лібералізацією ринку землі має бути перехідний період.

“По суті, суспільство каже: давайте зробимо етап, без іноземців, без великої концентрації угідь, з фінансовою підтримкою маленьких та середніх фермерів, подивимось, як воно працює, і , якщо працює добре, то давайте рухатися вперед до більш лібералізованого ринку”, - пояснив Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання продажу землі іноземцям буде винесене на всеукраїнський референдум уже після відкриття ринку.

20 грудня спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту № 2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”. Всього до законопроєкту було внесено 4,6 тисяч правок.

У першому читанні законопроєкт № 2178-10 Верховна Рада України прийняла 13 листопада 2019 року. Документ передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі. Так набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни й особи без громадянства - у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.