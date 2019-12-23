Мораторій на продаж діятиме до запровадження ринку землі

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діятиме в Україні до запровадження ринку землі.

Про це йдеться у повідомленні Держгеокадастру 23 грудня.

"Основною умовою скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення було набрання чинності закону про обіг земель. Оскільки прийняття закону не відбулося, у дію вступили пункти 14 та 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України. Згідно з якими, до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств", - йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що відповідно до цих перехідних положень не допускається: купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 цього розділу або передані до комунальної власності відповідно до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб.

Також не допускається купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв).

Виключення становлять передача землі у спадщину, обмін на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам – учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами.

У Держгеокадастрі звертають увагу, що прийняття та набрання чинності Законом України про обіг земель сільськогосподарського призначення є обов’язковою умовою для запровадження ринку земель.

З приводу цього голова Держгеокадастру Денис Башлик зауважив: «Щорічне продовження мораторію не мало юридичного сенсу, а виконувало насамперед PR-мету для окремих політичних сил. Відсутність популізму, продемонстрована парламентом у цьому році аж ніяк не вплине на правила гри на земельному ринку. Тож, будь-які панічні прогнози не обумовлюють жодних підстав».

Як відомо, народні депутати продовжували мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення наприкінці 2018 року. Термін його дії продовжили до 31 грудня 2019 року.