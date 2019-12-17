Право розпоряджатися землею хочуть мати 92% власників - експерт

Результати проведеного Асоціацією вільних землевласників дослідження показали, що 92% опитаних землевласників хочуть мати право розпоряджатися цим активом.

Про це сказав голова Асоціації вільних землевласників Дмитро Ливч під час відкритого пресмарафону в Укрінформі на тему: “Земельна реформа: якою вона буде”.

"Насправді українські землевласники усвідомлюють те, що вони хочуть повернути собі право розпоряджатися своєю власністю. Перша цифра, яку я презентую, є надзвичайно важливою для земельної реформи: 92% українських землевласників хочуть повернути собі право розпоряджатися своїм майном. Це означає, що вони хочуть отримати у свою власність повноцінний актив, користуватися та розпоряджатися ним», - сказав Ливч.

За його словами, опитування проводилися виключно серед тих українців, які володіють землею. Вибірка є репрезентативною за віком та статтю. Водночас це дослідження показало, що не всі респонденти добре розуміють суть земельної реформи. «Мало українців розуміють, що таке насправді земельна реформа. 12% розуміють її як продаж землі іноземцям, 18% - як продаж державних земель і тільки 36% землевласників розуміють реформу як можливість повернути права розпоряджатися своїм активом», - сказав він.

Важливим питанням у цьому контексті, додав голова Асоціації, є розвінчування міфів, які десятиліттями поширювалися політиками-популістами. Зокрема, про те, що для землевласників, нібито, не має значення, кому продавати свою землю. Для 85% опитаних важливо те, хто придбає їхню землю. Другий міф – що землю продадуть за безцінь. 87% респондентів зазначили, що ціна має велике значення.

Ливч також наголосив, що за роки дії земельного мораторію Україна багато втратила. Близько мільйона землевласників померли, а частина з них не скористалася правом передати свою землю нащадкам, бо не мали такої можливості. При цьому вартість оренди землі є у чотири рази нижчою, ніж у країнах Європейського Союзу. Крім того, Українська держава недоотримала кошти у якості сплачених державних податків, а кожного року ця цифра складає близько 500 млн доларів, відповідно до розрахунків Асоціації.

«Тобто, питання земельної реформи є на часі. Воно є однією із небагатьох структурних реформ, які залишилися в Україні і які можуть принести максимальний економічний ефект, а також можуть забезпечити дотримання прав власності для кожного українця», - сказав він.

А поки що, додав голова Асоціації вільних землевласників, Україна залишається єдиною демократичною країною у світі в якій немає вільного ринку землі. «Ми залишається у компанії таких країн, як Куба, Венесуела, Таджикистан, Конго, Північна Корея. Напевно, ми не хотіли б залишатися у такій компанії ще 15 років», - упевнений він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на пленарний тиждень 17-20 грудня. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку протягом року. Також законопроєкт визначає максимальний обсяг землі в одні руки у розмірі 200 тис. га. Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту. Аграрії України вийшли на акції протестів проти запуску ринку землі. Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.