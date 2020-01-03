Держгеокадастр запустив новий функціонал для землевпорядників

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру відкрила для сертифікованих інженерів-землевпорядників дані про координати поворотних точок меж земельних ділянок.

Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

"Держгеокадастр створив новий функціонал Державного земельного кадастру у межах стратегії «Кадастр 2.0. Прозорість, доступність, інновації» – відсьогодні надано можливість завантажувати дані про координати поворотних точок меж земельних ділянок через електронний кабінет сертифікованого інженера-землевпорядника", - йдеться у повідомленні.

У профільному відомстві зазначили, що функція стала доступною для сертифікованих інженерів-землевпорядників, які здійснили авторизацію в особистому електронному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Можливість завантаження координат поворотних точок меж земельних ділянок у форматі «.json» доступна у розділі «Інформація про права».

"В подальшому плануємо розвивати зазначений функціонал Державного земельного кадастру по роботі з відомостями про координати та вдосконалювати нормативно-правову базу", - зауважили у відомстві.

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Відповідні нормативно-правові зміни були ініційовані Держгеокадастром та вже схвалені Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1140 «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру»).