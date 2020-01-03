У Мінекономіки визначили пріоритетні напрямки роботи на 2020 рік

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства визначило спільні з урядом пріоритетні напрямки роботи на 2020 рік для реальних змін.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook.

"На початку нового року ділимося планами по пріоритетних напрямках роботи Мінекономіки. Приватизуємо 5 великих та 300 малих держпідприємств. Оновимо стратегію оборонно-промислового комплексу після завершення Огляду ОПК. Для запуску реформи також необхідно ухвалити 10 законопроєктів. Запрацює Закон України "Про обіг сільськогосподарських земель", створимо Фонд гарантування фермерських кредитів обсягом 240 млн грн, а для держпідтримки заплановані - 4,4 мільярди гривень у бюджеті 2020 року. Проведемо переговори щодо оновлення угоди про асоціацію з ЄС, щоб збільшити можливості та покращити умови для наших експортерів. Запрацює Закон України "Про працю" та нова редакція Закон України "Про зайнятість населення", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що ці напрямки є основою наших спільних із урядом дій для реальних змін.

На 2020 рік уряд запланував масштабні зміни у 4 пріоритетних напрямках: велике будівництво (інфраструктура: дороги, опорні школи, дитсадки, центри медичної екстреної допомоги, термомодернізація будинків), земельна реформа, медична реформа та доступне кредитування: для фермерів, для підприємців, для створення власної справи.