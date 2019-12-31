Зарплата українців у 2020 році може зрости на 10% - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов очікує, що у 2020 році темпи зростання реальної зарплати залишатимуться на рівні близько 10%.

Про це Милованов повідомив у Facebook.

«Зростання заробітної плати високими темпами відбувається вже четвертий рік поспіль – цього року за перші 11 місяців заробітна плата в реальному вимірі була на 9,6% вищою, ніж в аналогічному періоді минулого року. Фактично, купівельна спроможність середньої заробітної плати вже суттєво перевищила докризовий рівень 2013 року», - написав міністр.

Він зазначив, що з урахуванням високої ділової активності та попиту на ринку праці очікується, що темпи зростання реальної заробітної плати і в 2020 році залишатимуться на рівні близько 10%.

За словами Милованова, це означає, що в галузях, де здійснюються інвестиції, будуть нові вакансії та вищі зарплати. Також у результаті зростання зарплат скорочуватиметься трудова міграція за кордон.

«А в певних галузях та певних регіонах, де є найбільший попит на робітників, люди будуть повертатись», - додав міністр.