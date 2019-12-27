Законопроєкт про працю дозволить вивести зарплати із тіні - Милованов

Урядовий законопроєкт “Про працю” має на меті підвищити офіційну зайнятість та рівень зарплат в країні.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.

“Законопроєкт дозволить збалансувати ринок робочої сили, вивести із тіні заробітні платні та пришвидшити економічне зростання”, - написав він.

За словами міністра, розробка нового закону потрібна тому, що Кодекс законів про працю давно не захищає працівників. Діючий документ датований 1971 роком, тому не передбачає офіційної фіксації сучасних форм праці - фрілансу, дистанційної, домашньої або тимчасової роботи та іншого. Через відсутність законодавчого регулювання альтернативою для багатьох різновидів сьогочасних трудових відносин стала нелегальна зайнятість. Тому, резюмує Милованов, зростає робота в «тіні», зарплати у конвертах, складність у пошуку роботи, фактична відсутність захисту працівників приватного бізнесу.

Міністр розповів, що підготовка законопроєкту тривала з вересня цього року. До обговорення і внесення пропозицій були залучені галузеві асоціації працівників, представники великого та малого бізнесу, а також профспілкових організацій.

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Закон набере чинності за шість місяців після його ухвалення парламентом. Ще впродовж року буде діяти так званий перехідний період. За цей час відбудеться адаптація трудових відносин і кадрових документів до нововведень. “Законопроєкт планується розглядати в парламенті пакетом з іншими законопроєктами, які впливають на ринок праці та трудові відносини. Такі як «Про страйк», «Про профспілки» тощо”, - зазначив Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, уряд на засіданні 27 грудня затвердив законопроєкт "Про працю". Законопроєкт передбачає п'ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізація українського законодавства з європейським.