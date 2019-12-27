Уряд схвалив законопроєкт про реформування ринку праці

Кабмін затвердив законопроєкт про реформування ринку праці, який зокрема передбачає збереження та розширення соціальних прав працівників.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

"Реформа ринку праці — 1 000 000 нових робочих місць за 5 років і пошук нової роботи за 2 місяці. Уряд схвалив законопроєкт про працю", - написав Гончарук. Він додав, що законопроєкт передбачає п'ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізація українського законодавства з європейським.

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Гончарук також зауважив, що сподівається на підтримку Верховної Ради, адже ця ініціатива — це про кращу роботу, вищу зарплату та нові кар'єрні можливості для кожного.