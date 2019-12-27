Уряд схвалив законопроєкт про реформування ринку праці

Уряд схвалив законопроєкт про реформування ринку праці

Укрінформ
Кабмін затвердив законопроєкт про реформування ринку праці, який зокрема передбачає збереження та розширення соціальних прав працівників.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

"Реформа ринку праці — 1 000 000 нових робочих місць за 5 років і пошук нової роботи за 2 місяці. Уряд схвалив законопроєкт про працю", - написав Гончарук. Він додав, що законопроєкт передбачає п'ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізація українського законодавства з європейським.

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Гончарук також зауважив, що сподівається на підтримку Верховної Ради, адже ця ініціатива — це про кращу роботу, вищу зарплату та нові кар'єрні можливості для кожного.

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