Секретар РНБО закликає ЗМІ утриматися від оцінок авіакатастрофи в Ірані

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав ЗМІ не давати передчасну оцінку причин авіакатастрофі літака МАУ в Ірані.

Про це він заявив під час брифінгу в Кабміні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми в режимі онлайн отримуємо інформацію з іранської сторони, у нас є прямий контакт з нашими представниками, які працюють сьогодні безпосередньо на місці події, які там відбулася. Ми всю інформацію отримуємо. Вся інформація, яку ми отримуємо, буде вам в той же час надаватися. Я хотів би зауважити, що на цей період часу ми би не казали про ті чи інші обставини, чому сталася ця катастрофа, ця подія трагічна", - заявив Данілов.

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Він зазначив, що окремі засоби інформації, особливо телебачення, вже дають свої оцінки ситуації, з'явилась велика кількість "фахівців", які дають свої висновки.

"Ми би вас просили неупереджено ставитись до цих подій, бо подія неординарна, ви знаєте, регіон дуже важкий, дуже складний, останній час там відбуваються певні події", - додав Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу. Всі загинули.

Більшість загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані є громадянами Ірану (82) та Канади (63). Серед загиблих також було 10 громадян Швеції, 4 - Афганістану, та по 3 громадян ФРН і Великої Британії.