Історія вже не визначає порядок денний відносин України й Польщі - Дещиця

Питання історії залишаються на порядку денному двосторонніх відносин України і Польщі, але вже не є основними темами переговорів.

Цьому сприяло зняття заборони на проведення пошуково-ексгумаційних робіт польських жертв в Україні, повідомив в інтерв’ю Укрінформу посол у Польщі Андрій Дещиця.

“Хоча історичні питання залишаються в переліку порядку денного двосторонніх відносин, але їх знято з топагенди. На це вплинули рішення про зняття заборони на пошуково-ексгумаційні роботи в Україні, що реалізовано після візиту Президента Зеленського до Польщі. Це розблокувало ведення діалогу в багатьох інших площинах і зняло напруження, яке існувало в переговорах на офіційному рівні”, - заявив Дещиця.

За його словами, доти складні історичні питання завжди були якщо не першими, то одними з перших при обговоренні на офіційних зустрічах.

Дипломат також повідомив, що його зустрічі з польськими посадовцями, які відповідають за питання історії, свідчать про те, що вони мають намір узятися за впорядкування легальних українських місць пам’яті в Польщі.

“Це вимагає певного часу, процедур. Зрештою заява Президента України також не означала негайного розблокування пошуково-ексгумаційних робіт. Вона прозвучала у серпні, а робота розпочалася наприкінці листопада. Є певні процедури, які потрібно виконати. І такою є позиція польської сторони”, - підкреслив посол.

Водночас він визнав, що є “інституції, можливо, і треті сторони, які зацікавлені, аби це питання й надалі було предметом розбрату між українцями й поляками”.

“Але якщо ми переконані у важливості українсько-польського стратегічного партнерства, то ми маємо стояти вище таких спроб і провокацій, поводитися цивілізовано, виходячи з принципу, що треба вшанувати тих осіб та воїнів, які загинули. І це правило має бути застосовано до всіх”, - наголосив дипломат.

За його словами, українська сторона хоче відновити консультації в рамках двосторонньої угоди від 1994 року про збереження місць пам’яті - аби врегульовувати всі питання, пов’язані з такими місцями як у Польщі, так і в Україні.

“Тобто, ми маємо правову базу для такої співпраці – лише потрібно її використовувати”, - наголосив Дещиця.

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Як повідомлялося, в серпні 2019 року під час візиту до Варшави Володимир Зеленський пообіцяв скасувати заборону на проведення ексгумацій польських жертв в Україні, яку було запроваджено у 2017 році після руйнування пам’ятника УПА на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля.

Заборону було скасовано в листопаді. Водночас українська сторона розраховує, що на півдні Польщі буде впорядковано легальні українські місця пам’яті, які плюндрувалися в 2014-2017 роках.