Історія не повинна домінувати в українсько-польських відносинах — Дещиця

Україна хоче мати добрі відносини з сусідніми країнами, зокрема Польщею, тож потрібно зменшити вплив складної спільної історії на українсько-польський діалог.

Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця під час презентації книги “Польща-Україна: тягар минулого” та історичної дискусії у Варшаві, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Складна історія двох народів – це період до і під час Першої світової війни, міжвоєнний період, а також Другої світової війни, - є часом, коли Польщі вдалося створити свою державу, а Україні - ні. Ця боротьба тривала, а у випадку України ще триває, щоб повністю збудувати свою державу, яка зберігатиме хороші відносини зі своїми сусідами, зокрема із Польщею”, - підкреслив Дещиця.

На його думку, найкращим способом для цього є взаємне пробачення і постійний діалог.

“Ми весь час шукаємо вихід із ситуації, в якій ми опинилися упродовж останніх кількох років, коли історія й історичні питання домінували в діалозі. Ми маємо вести діалог і слухати кожну із сторін, оскільки лише тоді ми зможемо сприймати одне одного”, - наголосив український дипломат.

Дещиця наголосив, що напруження у двосторонніх відносинах виникало лише тоді, коли українці і поляки були по різні боки.

У контексті інтеграції України до ЄС та НАТО посол підкреслив: дуже важливо, щоб Україна і Польща були членами тих самих західних блоків.

У свою чергу директор Східного департаменту МЗС Польщі Ян Хофмокл наголосив на необхідності поглиблення польсько-українських відносин, а також ведення історичного діалогу.

“Ці суперечки є складними, але важливими. Ми маємо шукати порозуміння”, - констатував польський дипломат.

Обидва дипломати схвально висловилися з приводу ініціативи створення осередку української культури “Східний дім”, який планується організувати на базі довоєнного великого маєтку сім’ї Пшевлоцьких у містечку Морди Мазовецького воєводства, що більш як за 100 км на схід від Варшави.