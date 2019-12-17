Посольство сприятиме Об’єднанню українців у Польщі у проведенні акції "Свята без тата"
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Укрінформ
Посол України в Польщі Андрій Дещиця і Об’єднання українців у Польщі спіпрацюватимуть у проведенні цьогорічної акції "Свята без тата".
Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Польщі.
"Посол України в РП Андрій Дещиця підписав з Головою Об’єднання українців у Польщі Петром Тимою договір про підтримку і співпрацю в проведенні цьогорічної акції "Свята без тата", - йдеться у повідомленні.
Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі