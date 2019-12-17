Посольство сприятиме Об’єднанню українців у Польщі у проведенні акції "Свята без тата"

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Польщі.

"Посол України в РП Андрій Дещиця підписав з Головою Об’єднання українців у Польщі Петром Тимою договір про підтримку і співпрацю в проведенні цьогорічної акції "Свята без тата", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "Посольство вдячне українській громаді Польщі за важливий благодійний проект "Свята без тата", який вже кілька років поспіль реалізовує організація Об’єднання українців у Польщі та Варшавська ініціатива "Героям Майдану" за підтримки усіх Людей доброї волі".

"Будемо разом допомагати українським дітям та сім’ям в Україні, які втратили своїх опікунів внаслідок російської агресії. Це – наш спільний обов’язок і підтвердження глибокої вдячності Героям, завдяки яким Україна і Український народ живе і розвивається попри війну, яку Росія підступно веде проти нашої держави", - зауважили у диппредставництві.