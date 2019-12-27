Уряд схвалив законопроєкт про адміністративно-територіальний устрій України

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який визначає основні засади адміністративно-територіального устрою України, порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

Законопроект "Про засади адміністративно-територіального устрою України"

Зокрема зазначається, що у проєкті закону "Про засади адміністративно-територіального устрою України" вводяться поняття адміністративно-територіального устрою України, адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту та інші. Також у документі пропонується встановити засади, на яких будується адміністративно-територіальний устрій, органи, до повноважень яких належить розгляд і розв'язання питань адміністративно-територіального устрою, порядок утворення та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміна їхніх меж, віднесення населених пунктів до категорії сіл, селищ, міст, найменування і перейменування населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць.

Крім того, у законопроєкті врегульовуються питання щодо Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів.

"Проєктом закону не визначається адміністративно-територіальний устрій (перелік адміністративно-територіальних одиниць) України, що повинно бути врегульовано Законом України "Про адміністративно-територіальний устрій", - зауважують у міністерстві.

У відомстві нагадують, що одним з основних завдань уряду є створення трирівневої системи адміністративно-територіального устрою: громада; район (повіт); область (регіон), що закріплено в цілі 10.3 "Українці мають реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору як мешканці спроможних громад" Програми діяльності Кабінету міністрів України.

Крім того, Міністерство розвитку громад та територій нагадує, що Указом Президента України від 20 вересня 2019 року №713/2019 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції" Кабінету міністрів України доручено до 1 січня 2020 року забезпечити розроблення та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроєкту про засади адміністративно-територіального устрою України.

"В Україні нині відсутній спеціальний закон, що регулює питання адміністративно-територіального устрою, залишаються не визначений порядок утворення, ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів, чіткі повноваження органів влади у відповідній сфері тощо. Водночас досі є чинним Указ Президії Верховної Ради Української РСР "Про порядок розв'язання питань адміністративно-територіального устрою Української РСР" від 12 березня 1981 р. № 1654-X, більшість норм якого суперечать Конституції України", - повідомляють у міністерстві.

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Наголошується також, що з метою реалізації цих завдань та законодавчого визначення основних засад адміністративно-територіального устрою України, порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів, Мінрегіоном було розроблено законопроєкт "Про засади адміністративно-територіального устрою України".