Кулеба назвав три пріоритети уряду на наступний рік

Віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба визначив три пріоритети у роботі на 2020 рік, серед яких – масовий похід у регіони.

Пріоритети європейської та євроатлантичної інтеграції віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба оприлюднив у четіер під час перебування на оновленому КПВВ «Каланчак» у Херсонській області, де звітував про діяльність за 100 днів роботи в уряді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пріоритети на наступний рік дуже чіткі. Вони будуть зосереджені на трьох речах. Перша – це створення кращих умов для безпеки і свободи громадянина. Друге – створення нових економічних можливостей для українського бізнесу і залучення європейських інвестицій в Україну. Третій – це наближення європейської інтеграції до людей на місцях, тобто, масовий похід у регіони – почнемо ми саме з Херсонщини», - зазначив Кулеба.

У межах цих пунктів планується оновлювати порядок денний у сфері юстиції, безпеки та свободи з Європейським Союзом, буде ухвалений план дій щодо приєднання України до цифрового ринку Європейського Союзу, прийматимуть оціночну місію ЄС для аналізу прогресу України в імплементації технічних регламентів – це так званий технічний, промисловий безвіз, тобто, для того, щоб українські виробники мали кращі умови для експорту своїх товарів до ЄС.

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По лінії НАТО працюватимуть над імплементацією славнозвісних стандартів Альянсу, щоб український солдат почувався більш захищеним, а армія ставала більш ефективною.

Він також зазначив, що європейська інтеграція є першою політикою в Україні, яка повністю вимірювана і підзвітна суспільству завдяки тому, що уряд ухвалив рішення про відкриття онлайн бази «Пульс угоди».

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим урочисто відкрили сервісну зону оновленого КПВВ «Каланчак».

У відкритті взяли участь віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба та голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв