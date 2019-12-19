Кулеба назвав три пріоритети уряду на наступний рік
Пріоритети європейської та євроатлантичної інтеграції віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба оприлюднив у четіер під час перебування на оновленому КПВВ «Каланчак» у Херсонській області, де звітував про діяльність за 100 днів роботи в уряді, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Пріоритети на наступний рік дуже чіткі. Вони будуть зосереджені на трьох речах. Перша – це створення кращих умов для безпеки і свободи громадянина. Друге – створення нових економічних можливостей для українського бізнесу і залучення європейських інвестицій в Україну. Третій – це наближення європейської інтеграції до людей на місцях, тобто, масовий похід у регіони – почнемо ми саме з Херсонщини», - зазначив Кулеба.
У межах цих пунктів планується оновлювати порядок денний у сфері юстиції, безпеки та свободи з Європейським Союзом, буде ухвалений план дій щодо приєднання України до цифрового ринку Європейського Союзу, прийматимуть оціночну місію ЄС для аналізу прогресу України в імплементації технічних регламентів – це так званий технічний, промисловий безвіз, тобто, для того, щоб українські виробники мали кращі умови для експорту своїх товарів до ЄС.
По лінії НАТО працюватимуть над імплементацією славнозвісних стандартів Альянсу, щоб український солдат почувався більш захищеним, а армія ставала більш ефективною.
Він також зазначив, що європейська інтеграція є першою політикою в Україні, яка повністю вимірювана і підзвітна суспільству завдяки тому, що уряд ухвалив рішення про відкриття онлайн бази «Пульс угоди».
Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим урочисто відкрили сервісну зону оновленого КПВВ «Каланчак».
У відкритті взяли участь віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба та голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв