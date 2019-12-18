Кулеба хоче більше гендерної рівності у секторі безпеки та оборони

Кулеба хоче більше гендерної рівності у секторі безпеки та оборони

Укрінформ
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба доручив створити робочу групу з розробки нового національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”.

Як пояснила під час круглого столу в Укрінформі уповноважений з питань гендерної політики Катерина Левченко, документ сприятиме забезпеченню прав жінок в Україні, впровадженню гендерної рівності в секторі безпеки та оборони.

“5 грудня віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба підписав доручення щодо створення робочої групи з розробки нового Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”, - повідомила Левченко, додавши, що усі зацікавлені відомства та громадські організації повинні увійти до робочої групи, аби розробити нову програму.

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Уповноваженим органом, який сформує таку робочу групу, визначено Мінсоцполітики.

Левченко нагадала, що у 2020 році закінчується термін чинного плану дій, який був прийнятий у 2016 році.

Вона також розповіла, що чинний план дій складається з п'яти основних розділів. Перший блок — це дослідження, координація та підготовка кадрів, другий — участь жінок у встановленні миру, третій — безпека, запобігання конфліктам та насильству, четвертий блок стосується захисту жінок та дівчат, які постраждали від конфлікту, і п'ятий — моніторинг впровадження плану. Всі ці завдання залишаються актуальними та в модифікованому вигляді мають бути відображені в новому плані, вважає Левченко.

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Вона нагадала, що у 2018 році була зроблена оцінка плану із запрошенням міжнародних експертів.

Під час круглого столу представники Секретаріату Кабінету міністрів, Міноборони, МВС, Нацгвардії, ДСНС поінформували про стан впровадження гендерної політики у своїх структурах. Їхні пропозиції та побажання також увійдуть до оновленого плану дій з врахуванням набутого досвіду.

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