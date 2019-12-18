Кулеба хоче більше гендерної рівності у секторі безпеки та оборони

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба доручив створити робочу групу з розробки нового національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”.

Як пояснила під час круглого столу в Укрінформі уповноважений з питань гендерної політики Катерина Левченко, документ сприятиме забезпеченню прав жінок в Україні, впровадженню гендерної рівності в секторі безпеки та оборони.

“5 грудня віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба підписав доручення щодо створення робочої групи з розробки нового Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”, - повідомила Левченко, додавши, що усі зацікавлені відомства та громадські організації повинні увійти до робочої групи, аби розробити нову програму.

Уповноваженим органом, який сформує таку робочу групу, визначено Мінсоцполітики.

Левченко нагадала, що у 2020 році закінчується термін чинного плану дій, який був прийнятий у 2016 році.

Вона також розповіла, що чинний план дій складається з п'яти основних розділів. Перший блок — це дослідження, координація та підготовка кадрів, другий — участь жінок у встановленні миру, третій — безпека, запобігання конфліктам та насильству, четвертий блок стосується захисту жінок та дівчат, які постраждали від конфлікту, і п'ятий — моніторинг впровадження плану. Всі ці завдання залишаються актуальними та в модифікованому вигляді мають бути відображені в новому плані, вважає Левченко.

Вона нагадала, що у 2018 році була зроблена оцінка плану із запрошенням міжнародних експертів.

Під час круглого столу представники Секретаріату Кабінету міністрів, Міноборони, МВС, Нацгвардії, ДСНС поінформували про стан впровадження гендерної політики у своїх структурах. Їхні пропозиції та побажання також увійдуть до оновленого плану дій з врахуванням набутого досвіду.