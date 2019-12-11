Не буде тривалого миру без включення в цей процес жінок — представниця НАТО

Стабільність у країні, економічний, політичний розвиток та сталий мир неможливі, якщо до всіх процесів не будуть залучені жінки.

Про це під час третього Українського жіночого конгресу заявила Спеціальний представник Генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру і безпеки Клер Хатчінсон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми знаємо, що не буде стабільності у країні, не буде розвитку ні економічного, ні політичного, ні соціального, не буде тривалого миру без включення в цей процес жінок... І остання сесія прийняла переглянутий план дій НАТО. Це те, чого ми очікуємо від усіх наших союзників, усіх наших партнерів. І це те, щоб ми змінили наш погляд на процес гендерного паритету”, - заявила Хатчінсон.

Вона наголосила, що наразі увага досить сильно концентрується на питанні кількості жінок, які включені в процеси, але в НАТО переконані, що не можна домогтися гендерного балансу просто збільшуючи кількість жінок.

“У нас мають бути жінки, які поділяють феміністичні погляди, які хочуть керувати цими змінами. Просто збільшення цифр не веде ні до чого і нічого не змінює. Вам (в Україні — ред.) треба мати певну кількість жінок, які будуть наділені повноваженнями, вам треба підтримувати гендерний аспект у вашій політиці з самого початку”, - підкреслила Хатчінсон.

Під час виступу вона відзначила, що НАТО заохочує кожен народ, кожну націю до того, аби проводити гендерний аналіз та впроваджувати гендерну перспективу.

Представниця НАТО також наголосила на необхідності збільшення частки жінок у Збройних силах.

“Ми сподіваємося, що всі наші партнери збільшуватимуть кількість жінок у Національних Збройних силах, так само як Україна працює в цьому напрямку. Ви досягли надзвичайного прогресу, але нам не потрібно на цьому зупинятися”, - вважає Хатчінсон.

Третій важливий аспект, на якому вона наголосила, це важливість прийняття документа щодо подолання сексуальних домагань в армії.

“Ми дуже задоволені, що цього листопада ми прийняли документ стосовно подолання сексуальних домагань і сексуального насильства як частини коду поведінки, і ми зараз впроваджуємо це як частину нашої поведінки”, - зазначила Хатчінсон та висловила сподівання, що всі партнери інтегрують цей документ у своїх Збройних силах.

Вона порадила Україні рухатися вперед з урахуванням механізмів підзвітності, моніторингу та оцінки, змінюючи свідомість щодо гендерної рівності.

Як повідомляв Укрінформ, у Збройних силах України наразі служить майже такий самий відсоток жінок, як в арміях НАТО. Зокрема, в ЗСУ їх чисельність становить 10,6%, в арміях країн-членів НАТО — 10,9%.

10 грудня у столичному готелі Fairmont Grand Hotel проходить третій Український жіночий конгрес, який відкрила перша леді Олена Зеленська.