Гендерна рівність: Зеленська ініціює приєднання України до "Партнерства Біарріц"

Перша леді Олена Зеленська ініціює пр єднання України до міжнародного "Партнерства Біарріц", започаткованого країнами G7 для утвердження гендерної рівності.

Про це дружина Президента розповіла під час відкриття третього Українського жіночого конгресу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Говорячи про співпрацю на світовому рівні, хочу звернути вашу увагу та акцентувати на "Партнерстві Біарріц", яке було засновано 25 серпня цього року країнами G7. Сьогодні я вважаю, що ідея приєднання України до цієї чудової ініціативи є цілком логічною. І тому хочу поділитися з вами новиною відносно подальших кроків України на шляху до приєднання. По-перше, я ініціюю приєднання України до міжнародного партнерства Біарріц. Звертаюся із закликом до Президента та Кабінету міністрів", - сказала Зеленська.

Вона зауважила, що далі координатор робочої групи підготує листа на ім'я Президента з проханням уповноважити віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулебу здійснити процес приєднання.

"І вже 17 грудня у Парижі в рамках робочого візиту Дмитро Кулеба передасть лист з бажанням України приєднатися особисто міністру з гендерної політики Франції. Після цього вже в Україні відповідні органи розроблять план дій стосовно конкретних обов'язків нашої держави в рамках підтримки приєднання. Я впевнена, що Україна має всі можливості та права бути поруч зі світовими лідерами у боротьбі за гендерну рівність", - підкреслила дружина Президента.

Як відомо, "Партнерство Біарріц" започатковане лідерами G7 для забезпечення гендерної рівності.

фото: Facebook