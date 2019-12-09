До 10% працівників на роботу неочікувано навідувалися “домашні тирани”

З однією із форм домашнього насильства стикалася чверть працівників компаній, котрі брали участь в дослідженні.

Про це сказала програмний аналітик Фонду ООН у галузі народонаселення UNFPA Наталія Кошовська, презентуючи результати дослідження “Гендерна рівність та відповідь на домашнє насильство в приватному секторі: заклик до дій” у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“15% визнали, що особисто знають принаймні одну людину в компанії, яка постраждала від домашнього насильства. І 41% опитаних визнали, що в процесі спілкування з колегами вони помічали прояви та сигнали, які могли вказувати на те, що людина постраждала від домашнього насильства. Чверть опитаних особисто стикалася з тією чи іншою формою домашнього насильства протягом останнього року”, - зазначила Кошовська.

За її словами, найпоширенішою формою домашнього насильства, з яким стикалися респонденти, виявилося психологічне насильство - 19%. Друге місце посіло фізичне насильство - 14%, менше опитаних повідомили про випадки економічного - 4% та сексуального насильства - 2%.

“Але це більше свідчить про те, що низький рівень обізнаності щодо порушення права. Що наприклад, заборона працювати теж належить до економічного насильства, і що може відбуватися така ганебна практика як згвалтування у шлюбі”, - пояснила Кошовська.

Вона зауважила, що серед опитаних, які визнали, що їм доводилося стикатися з домашнім насильством, переважну більшість становили жінки - 81%. Водночас Кошовська звернула увагу на те, що чоловіки “теж почали говорити про ці системні порушення прав людини”.

Окрім того, зауважила вона, три чверті постраждалих від домашнього насильства, які були виявлені в результаті опитування, не зверталися по допомогу до жодної організації.

“Серед тих, хто звертався, найчастіше зверталися до поліції - 12%, психологів - 11%, медиків - 7%, що свідчить про серйозність цих випадків та отриманих ушкоджень”, - сказала Кошовська. Вона додала, що чоловікам властиво взагалі не звертатися по допомогу, в той час як приблизно 15% жінок зверталися до поліції, і такий же відсоток до психологів.

“Важливо також відзначити, що домашнє насильство виходило за рамки суто домашнього середовища. Помітна частка постраждалих скаржилася на нав’язливі телефонні дзвінки або текстові повідомлення під час роботи - 23%, неочікувані візити кривдника на робоче місце - 10%, переслідування поблизу робочого місця - 8%”, - дала Кошовська.

Дослідження “Гендерна рівність та відповідь на домашнє насильство в приватному секторі: заклик до дій” було проведено з метою виявлення найбільш актуальних гендерних проблем, із якими можуть стикатися працівники приватного сектору України, а також пошуку можливих відповідей компаній на ці виклики.

Дослідження складалося з двох компонентів - проведення глибинних інтерв’ю з фахівцями відділів, персоналом провідних компаній в Україні та шляхом проведення цільового онлайн опитування.

До анкетування долучилася 1 тисяча осіб. Основна частина опитуваних - віком 25-44 роки. Опитування проводилося серед працівників українських приватних компаній - 48%, міжнародних компаній - 30% та українських держпідприємств - 22%.

Дослідницька робота та публікації здійснені на фінансової підтримки уряду Великої Британії на замовлення UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, у співпраці з Центром “Розвиток КСВ”.