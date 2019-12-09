Як в українських компаніях сприймають "декретну відпустку" чоловіків

Майже 60% опитаних працівників компаній вважають, що чоловіки мають матеріально утримувати родину, а піклування про маленьких дітей - завдання жінки.

Про це сказала програмний аналітик Фонду ООН у галузі народонаселення UNFPA Наталія Кошовська, презентуючи результати дослідження "Гендерна рівність та відповідь на домашнє насильство в приватному секторі: заклик до дій" у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, широко поширене несприйняття можливості чоловічої так званої "декретної відпустки" по догляду за дитиною під впливом цих глибоко вкорінених стереотипів у нашому суспільстві щодо розподілу соціальних ролей чоловіків та жінок. Так, майже 60% опитаних вважали, що чоловіки мають матеріально утримувати родину, а піклування про маленьких дітей - завдання жінки", - зазначила Кошовська.

За її словами, "досить часто лунали думки, що від чоловіків більше залежать результати загальної роботи компанії, тож їхня відсутність більше вплине на робочий процес".

"Особистий досвід опитаних це теж підтвердив. У випадку хвороби дитини з нею вдома зазвичай залишається матуся - це 44%, батько - лише 2%", - додала Кошовська.

Вона зауважила, що можливістю відпустки з догляду за дитиною до трьох років скористалися 3/4 всіх опитаних, які мали дітей.

"Однак абсолютна більшість із них складали жінки - 95%. Значні відмінності спостерігалися і в тривалості такої відпустки. Якщо жінки здебільшого у повній мірі користувалися цією відпусткою - 3 роки, то чоловіки брали її переважно лише на 3 місяці. Також виявилося, що менше половини опитаних чоловіків були обізнані про право скористатися так званою декретною відпусткою по догляду за дитиною, яка гарантується державою", - розповіла Кошовська.

Дослідження "Гендерна рівність та відповідь на домашнє насильство в приватному секторі: заклик до дій" було проведено з метою виявлення найбільш актуальних гендерних проблем, із якими можуть стикатися працівники приватного сектору України, а також пошуку можливих відповідей компаній на ці виклики.

Дослідження складалося з двох компонентів — проведення глибинних інтерв’ю з фахівцями відділів, персоналу провідних компаній в Україні та шляхом проведення цільового онлайн опитування.

До анкетування долучилася 1 тисяча осіб. Основна частина опитуваний - віком 25-44 роки. Опитування проводилося серед працівників українських приватних компаній - 48%, міжнародних компаній — 30% та українських держпідприємств - 22%.

Дослідницька робота та публікації здійснені на фінансової підтримки уряду Великої Британії на замовлення UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, у співпраці з Центром "Розвиток КСВ".