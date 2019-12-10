Гендерна рівність розкриває шалений економічний потенціал - Кулеба

Запровадження гендерної рівності в економіці має великий економічний потенціал, і уряд працюватиме над створенням рівних можливостей для жінок та чоловіків в економічному секторі.

Про це на Українському жіночому конгресі сказав віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд дуже розуміє важливість гендерної рівності, ми дивимося на це питання з двох точок зору. Питання гендерної рівності має стати нормою, не щоденним подвигом, а нормою, буденністю операційної роботи будь-якого органу влади. І над цим ми працюємо. По-друге, є купа досліджень, які показують, що запровадження гендерної рівності в економіці розкриває шалений економічний потенціал, мільярди доларів заховані в рівних можливостях для чоловіків та жінок в секторі економіки. Ми будемо працювати над тим, щоб розкривати цей потенціал і створювати більше можливостей для жінок грати свою роль в економіці і створювати додану вартість для України", - сказав Кулеба.

Він додав, що Україна за дорученням президента приєднається до міжнародного партнерства Біарріц.

Як відомо, "Партнерство Біарріц" започатковане лідерами G7 для забезпечення гендерної рівності.

Сьогодні, 10 грудня, в Києві проходить Український жіночий конгрес, який відкрила перша леді Олена Зеленська.