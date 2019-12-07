Кількість жінок у підрозділах МВС зросла — заступник міністра

У структурних підрозділах Міністерства внутрішніх справ за останні два роки спостерігається тенденція щодо збільшення кількості жінок-працівниць.

Про це під час конференції заявила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За два останні роки впровадження (гендерної - ред.) політики можна побачити досить цікаву, і на мій погляд, позитивну динаміку, — збільшення частки жінок. І в ДСНС — на 5 відсотків, і в Національній поліції — на 2 відсотки, і в Нацгвардії збільшення відбулося десь на 7 відсотків", - сказала Ковальчук.

За її словами, так само спостерігається динаміка збільшення кількості жінок на керівних посадах, зокрема, в Нацполіції: більш як на 4 відсотки збільшилася кількість жінок, у ДМС — на 0,5 відсотка, у Нацгвардії — на 3, 5 відсотка.