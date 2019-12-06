Штаб ООС: у Збройних силах і арміях НАТО - такий самий відсоток жінок

У Збройних силах України служить такий самий відсоток жінок, як і в арміях НАТО, а кількість учасників бойових дій на Донбасі перевищила число українців, які воювали в Афганістані.

Про ці та інші цікаві факти повідомляють в штабі ООС з нагоди Дня Збройних Сил України.

“6 грудня в нашій державі відзначають день Збройних сил України. Саме в цей день 1991 року Верховна рада прийняла закони «Про оборону України» та «Про Збройні сили України». В залі парламенту також було зачитано текст Військової присяги”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у ЗСУ служить такий самий відсоток жінок, як і в арміях НАТО. Нині у війську – понад 27 тисяч жінок. Чисельність жінок-військовослужбовців офіцерського складу станом на кінець листопада 2019 року складає 3 767 осіб, 87 з них - у військовому званні «полковник». З початку війни звання «Герой України» отримав 41 військовослужбовець (22 з них - посмертно). Звання «Народний Герой України» має 151 військовослужбовець ЗСУ (станом на кінець листопада).

В пресслужбі нагадали, що до початку війни з РФ українська армія нараховувала 165 тисяч військових і цивільних службовців, понад 2,5 тисяч танків, бойових броньованих машин, близько 190 бойових і транспортних літаків, 80 вертольотів різних типів, а також 22 бойових кораблі. Сьогодні чисельність ЗСУ наближається до 250 тисяч осіб.

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До кінця 2019 року в ЗСУ має завершитись формування Командування військ зв'язку та кібербезпеки і Командування сил підтримки.

У штабі ООС також повідомили, що за кількістю резервістів Україна посідає дев'яте місце у світі, випереджаючи навіть США. Більш потужний військовий резерв мають лише КНДР, Південна Корея, В'єтнам, Індія, Росія, Тайвань, Бразилія та Куба.

Наймолодший рід військ - Сили спеціальних операцій (ССО). У складі Збройних Сил України ССО з'явилися лише три роки тому - 5 січня 2016-го, повідомляють в оборонному відомстві.

Одна з найновіших посад в ЗСУ - військові капелани. З травня 2017 року в усіх бойових частинах і підрозділах ЗСУ з'явилася посада військових капеланів. У бойових бригадах, в залежності від їх чисельності, працюють від двох до чотирьох таких священиків.

Крім іншого, українська армія – перша у світовій історії, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї. Ядерне роззброєння в Україні тривало з 1991-го по 1996 рік. Принцип без'ядерності був затверджений Верховною Радою в Декларації про державний суверенітет в 1990 році.