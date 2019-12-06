Сьогодні відзначається День Збройних сил України

У п’ятницю, 6 грудня, українці відзначають День Збройних сил України.

Як повідомляє Укрінформ, дата встановлена згідно з Постановою Верховної Ради №3528-ХІІ від 19 жовтня 1993 року.

6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про Збройні Сили України», «Про оборону України», а 13 грудня – Концепцію оборони і будівництва Збройних сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови українського війська.

Україна успадкувала від СРСР одне з найпотужніших угруповань військ у Європі, оснащене ядерною зброєю та відносно сучасними зразками озброєння та військової техніки. Але ні для кого не секрет, що за понад 20 років незалежності українська армія була майже знищена.

Упродовж десятиліть відбувалися масові скорочення кадрових військовослужбовців, дехто з військових сам у відчаї кидав службу, не бачачи в армії жодної перспективи.

Крім внутрішніх чинників, додалися й зовнішні: увесь цей час Україні доводилося долати шалений тиск Москви, яка всіляко противилися створенню в Україні дієздатних Збройних сил.

Усі ці роки Москва діяла по-різному, залежно від внутрішньополітичної ситуації як в Україні, так й у Росії. Спочатку це були дипломатичні засоби (часом зовсім неприйнятні), а потім дійшло і до відкритої збройної агресії.

Після Революції Гідності та початку воєнних дій на сході України розпочалася нова сторінка літопису українських Збройних сил. Попри тотальну руїну в армії, корупцію, зради, втрати і підступність ворога, українським військовим вдалося відстояти незалежність Батьківщини, захистити власний народ від агресора, а також відновити обороноздатність Збройних сил.

Наразі наша армія відновила свою боєздатність, а Україна відмовилася від позаблокового статусу і оголосила про свої наміри вступити в НАТО. На сьогодні, відповідно до рейтингу Global Firepower Index-2019, Збройні сили України за своєю боєздатністю посідають 29-те місце серед 136 країн.