Жінок в українській армії вже понад 20% - Міноборони

Загалом у ЗСУ на сьогодні налічується 23% жінок, з яких 11% - це жінки-військовослужбовці. Частка жінок, які несуть службу в ООС, становить 10% від загальної кількості залучених військових.

Про це під час круглого столу в Укрінформі на тему “Впровадження гендерної рівності у секторі безпеки і оборони України: досягнення та виклики” розповіла головний спеціаліст Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони Любов Гуменюк.

“На цей день ми маємо всі відкриті посади рядового, сержантського і старшинського складТрюдо планує збільшити кількість жінок у канадській армії до 25%у для жінок-військовослужбовців... У ЗСУ є наявна тенденція до зростання частки жінок, яка на сьогодні є значною. Наприклад, у 2014 р. Відсоток жінок у ЗСУ становить 6,5%, то на сьогодні ми маємо понад 11% жінок-військовослужбовців. Активізація їх участі призвела до актуалізації проблеми дотримання гендерної рівності”, - зазначила Гуменюк.

"Круглий стіл" на тему: "Впровадження гендерної рівності у секторі безпеки і оборони України" / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

За її словами, в Міноборони створено якісний алгоритм, яких охоплює всі аспекти, що відповідають завданням Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”, а також Національній програмі під егідою Україна-НАТО. Зокрема, йдеться про забезпечення умов для проходження служби жінками, для їх навчання, підвищення кваліфікації особового складу, а також інформування суспільства про гендерні процеси, які відбуваються в оборонному відомстві. Для забезпечення гендерної політики в ЗСУ проводяться й соціологічні дослідження, повідомила Гуменюк.

Вона запевнила, що міністерством забезпечується рівний доступ до посад і військових звань та рівний обсяг відповідальності під час проходження служби. Водночас є й певні обмеження. “Є обмеження доступу до посад офіцерського складу в частині, яка захищає законодавством репродуктивну функцію жінок. Це посади, пов'язані з використанням вибухових, отруйних речовин, з водолазними роботами, з гасінням пожеж, а також на підводних і надводних кораблях, за виключенням посад морально-психологічного і медичного забезпечення, а також окремих посад у підрозділах Спеціального призначення. Наразі ведеться робота щодо відкриття посад для жінок-військовослужбовців у цих підрозділах”, - пояснила представник Міноборони.

Гуменюк також повідомила, що на сьогодні в ЗСУ налічується майже 23% жінок, які працюють і несуть військову службу в армії. З них близько 12% - це цивільні працівниці, понад 11% - це військовослужбовці.

“Активно залучаються до участі в ООС на цей час понад 10% жінок від загальної чисельності залученого складу до виконання завдань. За час проведення операції близько 200 жінок отримали державні нагороди. На жаль, вісім із них — посмертно. Статус учасника бойових дій отримали майже 10 тис військовослужбовців-жінок”, - повідомила Гуменюк.

Вона також повідомила, що гендерну тематику включено до різних програм у військових навчальних закладах, адже за результатами вступної кампанії майже 17% вступників - це жінки. Минулого року їх відсоток був вдвічі меншим. В 2019 році вперше надана можливість дівчатам навчатись у військових ліцеях.

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За інформацією Гуменюк, кількість жінок, які беруть участь у міжнародних миротворчих операціях, становить 5%.

На наступний рік зараз розглядається питання щодо включення гендерного спектру у проект Стратегічного оборонного бюлетеня і це питання вже обговорювалось з представниками керівництва НАТО. Також планується провести дослідження стану реалізації в ЗСУ гендерної політики держави, запобігання проявам гендерного насильства серед військовослужбовців в умовах збройної агресії тощо.