В Україні мало обговорюють ризики концентрації землі в одних руках - посол Франції

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вважає, що дискусія навколо запровадження ринку землі в Україні надто фокусується на його лібералізації, а уникненню надмірної концетрації землі в одних руках приділяється недостатньо уваги.

Про це дипломат заявив на пресконференції у четвер, 19 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кожний народ має суверенне право визначити ту модель організації цього сектору, яку вважає доречною. Ми зі свого боку, можемо сказати, що лібералізація земельних відносин зможе забезпечити додаткове економічне зростання для країни. Водночас сьогодні, за моїм відчуттям, дискусія в Україні, можливо, занадто концентрується саме на лібералізації доступу до продажу і придбання землі, але недостатньо уваги приділяється тому, як уникнути утворення надмірних земельних володінь суто в рамках дії ринкових механізмів", - сказав де Понсен.

Він додав, що саме на запобігання ризику утворення занадто великих сільськогосподарських володінь були спрямовані механізми, які існують у багатьох країнах Західної Європи, і у Франції, зокрема.

За словами дипломата, якщо повністю лібералізувати ринок землі, це відкриє шлях до безупинної концентрації земельних володінь в руках обмеженого кола власників.

"Наслідком такої тенденції до надмірної концентрації землі стане зменшення додаткової вартості, яка вироблятиметься у сільській місцевості, що призводитиме до занепаду сільських регіонів України. Саме з цих міркувань у країнах Західної Європи були вироблені і запроваджені механізми регулювання, які дозволяють запобігти цим негативним явищам", - зауважив посол.

Він поінформував, що народні депутати України мали змогу ознайомитися з досвідом Франції у цій сфері під час виступу у Верховній Раді французьких експертів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі сільськогосподарського призначення.

У Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту. Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на засіданнях 18 та 19 грудня розглядав поправки до законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". У четвер о 18:00 год. комітет продовжить розгляди поправок до цього законопроєкту. Загалом на засіданнях вже розгянули 210 поправок.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.