Рада повторно ухвалила Виборчий кодекс із пропозиціями Зеленського

Глава держави висловив у своїх пропозиціях низку зауважень до положень Виборчого кодексу, зокрема, щодо визначення системи проведення виборів народних депутатів, міських голів міст із кількістю виборців 90 000 і більше, а також безпідставності втрати громадянином статусу суб’єкта виборчого процесу у зв’язку із скасуванням його реєстрації як кандидата.

Водночас Зеленський акцентував на відсутності у документі норм, якими регулюється механізм заміни кандидата у депутати кандидатом такої ж статі у разі скасування реєстрації кандидата у депутати за зверненням партії (організації партії), яка висунула такого кандидата.

Також у своїх пропозиціях Президент звертає увагу на забезпечення реалізації виборчих прав окремими категоріями осіб (внутрішньо переміщені особи та особи з інвалідністю).

Водночас він наголосив на необхідності дотримання однакових підходів до визначення цензу осілості для кандидатів на пост Президента та кандидатів у народні депутати, формування складу окружних та дільничних виборчих комісій, уповноважених організовувати підготовку та проведення виборів Президента, участі громадських організацій у спостереженні на виборах та їх права на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових та службових осіб.

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При цьому глава держави звернув увагу парламенту на норму щодо обмеження права політичних партій висувати кандидатів на загальнодержавних виборах, якщо така партія не має своїх місцевих організацій, зареєстрованих у менш, ніж 14 адміністративно-територіальних одиницях.

До того ж він наголосив на неузгодженості з нормами Конституції наділення членів Центральної виборчої комісії окремими новими повноваженнями, недопущенні зменшення відсоткового бар’єра отриманих голосів виборців за результатами загальнодержавних виборів та кандидатам на посаду міського голови для повернення грошової застави, а також для відшкодування партіям, які за підсумками виборів не отримали права на участь у розподілі депутатських мандатів, витрат, пов’язаних з фінансуванням своєї передвиборної агітації.

Водночас Зеленський акцентував на особливостях регулювання правового статусу голови, заступника голови та секретаря виборчої комісії Автономної Республіки Крим, визначенні суб’єкта контролю за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення загальнодержавних виборів, приведенні відповідно до закону «Про публічні закупівлі» норм Кодексу, якими регулюються процедури здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів для підготовки та проведення виборів.

Окрім того, в пропозиціях Президента йдеться і про відповідальність засобів масової інформації за вчинення повторного або одноразового грубого порушення вимог Кодексу, у разі встановлення судом факту такого порушення, а також про необхідність узгодити окремі положення документу з урахуванням вже прийнятих законодавчих актів, спрямованих на вдосконалення виборчого законодавства.

До того ж, глава держави звернув увагу на неврахування рекомендацій міжнародних експертів за результатами спостереження за виборчими кампаніями, зокрема, щодо запровадження обмежень витрат на проведення кампаній, порядку проведення проміжних виборів народних депутатів України, обраних в одномандатних округах, і заміщення народних депутатів України, обраних у загальнодержавному виборчому окрузі, повноваження яких були достроково припинені, обраних до набрання чинності цим кодексом.

Також Президент у своїх пропозиціях до кодексу вказав, що наведений перелік зауважень не є вичерпним.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура в коментарі Укрінформу пояснив, що головна претензія глави держави до цього документу стосувалася виборчої системи, а тому поправки Президента спрямовані на її спрощення для населення.

Оновлений Виборчий кодекс було ухвалено 11 липня 2019 року Верховною Радою VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

27 серпня тодішній Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс.

Однак Президент Зеленський 13 вересня ветував документ, аргументувавши своє рішення тим, що кодекс містить положення, які не відповідають Конституції, не враховують останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Згодом глава держави направив до Верховної Ради свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі.