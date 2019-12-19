Рада продовжила роботу "до переможного"

Верховна Рада продовжила роботу у пленарному режимі у четвер, 19 грудня, до вичерпання питань порядку денного.

Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Водночас Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поставив на голосування пропозицію про скорочення порядку денного, сформованого напередодні, фактично на половину. Цю пропозицію підтримала також більшість парламентарів.

Читайте також: Рада поновила роботу після майже двогодинної перерви

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков після відкриття пленарного засідання тричі оголошував перерву на вимогу кількох фракцій.

Близько 12:00 депутати відновили роботу.

Після відновлення роботи Рада продовжила розпочатий ще 18 грудня розгляд у другому читанні законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг.