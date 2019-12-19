Рада поновила роботу після майже двогодинної перерви
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков після відкриття пленарного засідання тричі оголошував перерву на вимогу кількох фракцій.
Близько 12:00 депутати відновили роботу і проголосували за те, що працюватимуть до обіду без перерви, яка мала б бути з 12:00 до 12:30. За таке рішення проголосувало 297 парламентаріїв.
Після відновлення роботи Рада продовжила розпочатий ще 18 грудня розгляд у другому читанні законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг.
Як повідомляв Укрінформ, одразу після реєстрації депутатів Голова ВР Дмитро Разумков оголосив перерву на 30 хвилин за заявою від фракцій «Голос» і «Батьківщина».
Перерва в роботі Верховної Ради необхідна для узгодження позицій між депутатськими фракціями щодо голосування за Виборчий кодекс із пропозиціями Президента та пакет законопроєктів про гральний бізнес в Україні, пояснив журналістам у кулуарах парламенту член фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.
Перерву тричі продовжували.