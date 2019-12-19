Рада поновила роботу після майже двогодинної перерви

Верховна Рада України відновила роботу після майже двогодинної перерви.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков після відкриття пленарного засідання тричі оголошував перерву на вимогу кількох фракцій.

Близько 12:00 депутати відновили роботу і проголосували за те, що працюватимуть до обіду без перерви, яка мала б бути з 12:00 до 12:30. За таке рішення проголосувало 297 парламентаріїв.

Після відновлення роботи Рада продовжила розпочатий ще 18 грудня розгляд у другому читанні законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як повідомляв Укрінформ, одразу після реєстрації депутатів Голова ВР Дмитро Разумков оголосив перерву на 30 хвилин за заявою від фракцій «Голос» і «Батьківщина».

Перерва в роботі Верховної Ради необхідна для узгодження позицій між депутатськими фракціями щодо голосування за Виборчий кодекс із пропозиціями Президента та пакет законопроєктів про гральний бізнес в Україні, пояснив журналістам у кулуарах парламенту член фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

Перерву тричі продовжували.