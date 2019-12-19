Як тобі таке, Ілон Маск: в ОПЗЖ вигадали “агрегат” для кнопкодавства
Про це повідомляє громадський рух ЧЕСНО.
На пленарному засіданні Верховної Ради 18 грудня депутат Ларін змайстрував "новітній кнопконатискач" з трьох товстих книг та стосів паперу. Щоб натиснути ним на сусідню кнопку і залишитися непоміченим, Ларін прилаштував над пультом для голосування листівки з написом російською мовою "Мы за мир".
А під час голосування щодо деяких поправок до законопроєкту про скасування депутатської недоторканності Ларін, сидячи на місці свого колеги по фракції Віктора Чорного, однією рукою натиснув на кнопку перед собою, а іншою запустив свій винахід. В результаті кнопки "за" спрацювали на місцях Ларіна та Чорного.
Голосуючи щодо поправки №69 до того самого законопроєкту, Ларін правою рукою натиснув на кнопку на пульті Чорного, а “механізм”, судячи з усього, підштовхнув ногою. Результат - два голоси “за”.
Таким чином, ОПЗЖ є фракцією-лідером за кількістю кнопкодавів Верховної Ради 9-го скликання. Раніше Рух ЧЕСНО та інші журналісти зафіксували порушення процедури особистого голосування з боку Олександра Пономарьова, Миколи Скорика, Василя Німченка, Григорія Суркіса, Михайла Макаренка та Володимира Кальцева.