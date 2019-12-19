Як тобі таке, Ілон Маск: в ОПЗЖ вигадали “агрегат” для кнопкодавства

Народні депутати від "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ) Сергій Ларін і Віктор Чорний "винайшли" новий механізм, який дозволяє кнопкодавити, не натискаючи на чужу кнопку пальцем.

Про це повідомляє громадський рух ЧЕСНО.

На пленарному засіданні Верховної Ради 18 грудня депутат Ларін змайстрував "новітній кнопконатискач" з трьох товстих книг та стосів паперу. Щоб натиснути ним на сусідню кнопку і залишитися непоміченим, Ларін прилаштував над пультом для голосування листівки з написом російською мовою "Мы за мир".

А під час голосування щодо деяких поправок до законопроєкту про скасування депутатської недоторканності Ларін, сидячи на місці свого колеги по фракції Віктора Чорного, однією рукою натиснув на кнопку перед собою, а іншою запустив свій винахід. В результаті кнопки "за" спрацювали на місцях Ларіна та Чорного.

Голосуючи щодо поправки №69 до того самого законопроєкту, Ларін правою рукою натиснув на кнопку на пульті Чорного, а “механізм”, судячи з усього, підштовхнув ногою. Результат - два голоси “за”.

Таким чином, ОПЗЖ є фракцією-лідером за кількістю кнопкодавів Верховної Ради 9-го скликання. Раніше Рух ЧЕСНО та інші журналісти зафіксували порушення процедури особистого голосування з боку Олександра Пономарьова, Миколи Скорика, Василя Німченка, Григорія Суркіса, Михайла Макаренка та Володимира Кальцева.