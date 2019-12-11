“Голос” пропонує дозволити журналістам повідомляти апарат ВР про кнопкодавство

“Голос” пропонує дозволити журналістам повідомляти апарат ВР про кнопкодавство

Укрінформ
Представники фракції “Голос” внесли поправку до законопроєкту №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".

Відповідну поправку до законопроєкту №2148 внесли члени фракції “Голос” Олександра Устінова та Андрій Осадчук, повідомляє “Голос” у Facebook.

“Ця поправка дозволить журналістам, які під час голосування у парламенті помітили, що хтось з народних депутатів голосує чужою карткою, подавати заяву про таке порушення до Апарату Верховної Ради. До заяви потрібно буде надати відповідні матеріали, які підтвердять факт кнопкодавства”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України", який передбачає кримінальну відповідальність за неособисте голосування депутатів.

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