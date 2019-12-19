"Земельні" протести: Нацкорпус перекрив Хрещатик

Понад 100 представників Національного корпусу перекрили проїзну частину вулиці Хрещатик біля ЦУМу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, мітингувальники протестують проти відкриття ринку землі.

Протестувальники тримають державні прапори і прапори Нацкорпусу. Також вони тримають плакати з гаслами: "Руки геть від державних земель!", "Ні - знищенню села", "Продамо землю - втратимо майбутнє", "Землю - фермерам, а не олігархам".

Мітингувальники пропускають тільки громадський транспорт, на місці працює поліція діалогу.

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Як повідомляв Укрінформ, лідер Нацкорпусу Андрій Білецький раніше оголосив безстрокову акцію протесту проти запровадження ринку землі. 17 та 18 грудня акція проходила під Верховною Радою. Зокрема, 17 грудня під час акції відбулися сутички між поліцейськими та мітингувальниками.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку упродовж року.

Представники Нацкорпусу перекрили Хрещатик / Фото: Вікторія Шевченко, Укрінформ

У Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до другого читання законопроєкту. Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на засіданнях 18 та 19 грудня розглядав поправки до законопроєкту № 2178-10. У четвер о 18:00 год комітет продовжить розгляди поправки до цього законопроєкту. Загалом на засіданнях вже розгялнули 210 поправок.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалене лише після всеукраїнського референдуму.