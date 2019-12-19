Поліція закликає не йти проти закону на акціях у центрі Києва

Поліцейські забезпечують публічну безпеку та порядок під час проведення акцій у центрі Києва.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

"У центрі столиці тривають масові заходи. Працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці НГУ, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу несуть службу у посиленому режимі під час проведення раніше анонсованих заходів за масової участі громадян, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акцій", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, акції проводити виключно в мирний спосіб, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, станом на 9:30 на площі Конституції знаходяться до 20 активістів.

Як повідомлялося, під Верховною Радою 17 грудня пройшло кілька масових акцій, зокрема проти ринку землі, щодо автомобілів з єврономерами й на підтримку законопроєктів, які стосуються Трудового кодексу.

У середу, 18 грудня, мітинг проти ринку землі продовжився під стінами Верховної Ради.

У свою чергу, Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на засіданні 18 грудня розпочав розгляд поправок до законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Засідання комітету в середу тривало близько 9 годин.

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Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту.

У четвер з 8:00 аграрний комітет продовжив свою роботу, але після 9:00 голова комітету Микола Сольський оголосив перерву до 18:00.